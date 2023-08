Homem transferido para Campo Grande em estado grave após cair da ponte do Rio Miranda

Na tarde de ontem ,13, uma equipe do 1º Subgrupamento de Bombeiros de Aquidauana, que fica de plantão na cidade de Miranda aos finais de semana, foi chamada para atender uma vítima que havia caido da ponte do Rio Miranda

No local, foi constatado que uma pessoa do sexo masculino, de 24 anos de idade, caiu da ponte do Rio Miranda, na região do Salobra, de uma altura de aproximadamente 10 metros.

A Guarnição realizou os exames primário e secundário, constatou possível fratura de coluna vertebral região torácica/lombar e realizou os procedimentos de imobilização e transporte da vítima ao Hospital Regional de Miranda, e em seguda foi encaminhado para Campo Grande