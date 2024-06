Polícia prende dois por estupro e oferta de álcool a crianças

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Miranda, e com apoio do GOI de Campo Grande, deram cumprimento a dois mandados de prisão decorrentes de sentença definitiva condenando dois homens, a uma pena de 10 anos, em regime inicial fechado, pelos crimes de estupro de vulnerável, com causa de aumento de pena se é cometido com concurso de duas ou mais pessoas, além de fornecer bebida alcoólica a criança ou adolescente.

O mandado foi expedido pela 1ª vara criminal da comarca de Miranda no dia 04.06.2024.

A Polícia Civil de Miranda cumpriu o mandado referente a R.B.R, de 31 anos, enquanto contou com apoio do GOI de Campo Grande para cumprir o mandado referente a O.S.R, de 42 anos.

O crime ocorreu em 2018, a vítima possuía 16 anos à época.

Os condenados foram conduzidos para Delegacia, onde permanecem à disposição da justiça.