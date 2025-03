Idoso desaparecido Ã© encontrado em estado grave apÃ³s seis dias em Miranda

Corpo de Bombeiros / Divulgação, Ilustrativa

Após seis dias desaparecido, um idoso de 80 anos foi encontrado em estado grave na manhã de ontem, 23 de março de 2024, em Miranda. O Corpo de Bombeiros localizou a vítima em uma mata fechada, a aproximadamente 7 km do local onde ele havia sido visto pela última vez. Ele estava acompanhado de seu cachorro e apresentava sinais de fraqueza, desnutrição e hipotermia devido às condições climáticas adversas.



A guarnição de Bombeiros foi acionada por volta das 11h09 por populares que avistaram o idoso nas imediações da cidade. Imediatamente, a Polícia Civil iniciou as buscas, que duraram cerca de quatro horas até a localização final. O idoso foi encontrado descalço e sem camisa, desorientado, e recebeu os primeiros socorros da equipe de Bombeiros, que o imobilizou em uma prancha rígida e o envolveu em uma manta térmica para estabilizar sua temperatura.



Após os cuidados iniciais, ele foi transportado ao Pronto Socorro de Miranda, onde permanece sob acompanhamento médico. As autoridades continuam monitorando o seu estado de saúde.

