Idoso é encontrado morto em residência de Miranda

A princípio, o caso é tratado como morte decorrente de fato atípico, não havendo, até o momento, indícios de crime
Delegacia da Polícia Civil de Miranda / PCMS
A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Polícia de Miranda, apurou na tarde desta segunda-feira (05) a ocorrência de um óbito registrado em uma residência localizada na Rua Belo Horizonte, no bairro Nova Miranda, no município de Miranda.
A polícia tomou conhecimento do caso após comunicação feita pela plantonista do hospital local, que informou sobre um possível óbito no endereço. No local, os policiais constataram a presença do corpo de um homem de 68 anos, já em avançado estado de putrefação.
Conforme informações levantadas durante os trabalhos, não foram identificados sinais de arrombamento, luta corporal ou indícios aparentes de violência no imóvel. Também não havia objetos fora do lugar e, segundo relatos de testemunhas, ninguém foi visto entrando ou saindo da residência nos últimos dias. Familiares informaram que o idoso fazia uso de medicação para controle da pressão arterial e não era visto há alguns dias, o que motivou a verificação da casa.
Diante da situação, a Polícia Civil acionou a perícia técnica, que compareceu ao local juntamente com a delegada plantonista e um investigador. Todos os procedimentos legais foram realizados, incluindo a requisição de exame necroscópico para a apuração da causa da morte. A princípio, o caso é tratado como morte decorrente de fato atípico, não havendo, até o momento, indícios de crime.
