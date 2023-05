Idoso é preso após estupro de menores em Miranda

Divulgação

A Polícia Militar prendeu um senhor de 61 anos que por duas vezes tentou estuprar neta menor de idade.

Nesta segunda-feira, 29, a polícia militar foi acionada para atender um estupro de vulnerável. Duas adolescentes de 14 e 15 anos estavam sob responsabilidade de seu avô desde sexta-feira a tarde, visto que a mãe delas estavam em viagem, retornando à cidade somente no dia ontem.

A menina de 14 anos relata que no último dia 26, seu avô a levou pra fora da casa, sendo que esse, na tentativa de estuprá-la, puxou pelos cabelos, prendeu suas pernas e a enforcou, ela conseguiu escapar voltando pra dentro da casa onde estava sua irmã de 15 anos, sendo que elas pra fugiram dele e se trancaram no quarto, sendo que o autor tentou arrombar a porta na base de chutes, porém não conseguiu.

Na madrugada de domingo pra segunda por volta da 1 hora, ele tentou novamente estuprá-la, só que dessa vez o mesmo estava com uma arma, um revolver calibre .38, a vítima conseguiu novamente escapar do autor, e ele veio a efetuar três disparos em direção dela, que correu para a casa de seu vizinho.

Ontem, por volta das 19 horas, o homem entrou na cozinha visivelmente embriagado e queria que a vítima fosse pra fora da casa para "conversar" com ele, fato esse que a mãe não permitiu, acionando a Polícia Militar.

Quando a Equipe PM chegou ao local o autor correu para o matagal em torno da casa, sendo que a Guarnição PM com apoio da Equipe do BOPE (Batalhão de

Operações Especiais) fez o cerco no local e conseguiu lograr êxito em capturar o autor.

Na residência do autor foi apreendido 01 (um) Revolver TAURUS, calibre .38, com 06 (seis) munições, sendo três munições intactas e três munições deflagradas e uma carabina de pressão, com cabo de madeira, sem marca aparente.

Diante dos fatos o autor foi entregue na Delegacia de Polícia Civil de Miranda para providências cabíveis.