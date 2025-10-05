Acessibilidade

05 de Outubro de 2025 • 13:15

Tragédia

Idoso morre afogado no Rio Miranda

Corpo de homem que estava desaparecido foi encontrado neste domingo

Redação

Publicado em 05/10/2025 às 10:44

Atualizado em 05/10/2025 às 11:16

O Corpo de Bombeiros Militar localizou, na manhã deste domingo (6), o corpo do homem que havia desaparecido no Rio Miranda, nas proximidades do pesqueiro conhecido como Retirão, no município de Miranda, região do Pantanal sul-mato-grossense.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, as equipes retomaram as buscas logo nas primeiras horas da manhã, após a suspensão dos trabalhos durante a noite de sábado por conta da baixa visibilidade.

Por volta das 10h, os militares localizaram o corpo da vítima, identificada como R. P. M. L., de 61 anos, a aproximadamente dois quilômetros abaixo do ponto onde ele havia submergido.

O Corpo de Bombeiros permanece no local aguardando a chegada das autoridades policiais e da funerária para os procedimentos de praxe.

A vítima havia desaparecido na tarde de sábado (5), quando tentava atravessar o rio e acabou submergindo, sem conseguir retornar à superfície.

