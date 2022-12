Imagens mostram carro destruído em acidente na BR-262 que matou dois

Foi necessário uso de desencarcerador / Divulgação/Corpo de Bombeiros

Imagens mostram o estado do carro de passeio destruído na colisão com a carreta que pegou fogo após o acidente na BR-262, em Miranda, sentido a Corumbá, na tarde desta quarta-feira (28). Motorista de carro de passeio e o caminhoneiro estão entre as vítimas fatais. Exército foi acionado para auxiliar na retirada dos corpos.

A colisão aconteceu no km 616 da rodovia, entre a carreta bitrem que seguia sentido a Campo Grande e o carro sentido a Corumbá. Ainda não há informações das causas do acidente. Conforme o Corpo de Bombeiros, duas vítimas do carro foram transportadas por terceiros até uma unidade de saúde antes da chegada do socorro.