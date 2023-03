Imasul emite de alerta de risco de transbordamento do rio Miranda

Rio Miranda / Jean Fernandes / Arquivo Ecoa

O Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) emitiu Aviso de Evento Crítico 24/2023, alertando para a possibilidade de transbordamento das águas do rio Miranda, no município de Miranda.

A tempestade “com potencial para provocar significativos danos materiais e com riscos à integridade humana”.