IncÃªndio destrÃ³i residÃªncia em Miranda nesta madrugada

VocÃª RepÃ³rter

Um grande incêndio atingiu uma residência de Miranda na madrugada deste domingo (15) e mobilizou militares do Corpo de Bombeiros e moradores do bairro Mutirão. Segundo relatos de internautas, as chamas atingiram uma residência na região, gerando preocupação e correria entre vizinhos.

Moradores enviaram fotos e vídeos às redes sociais mostrando a intensidade do fogo e expressando preocupação com a atuação do Corpo de Bombeiros devido a falta de água do caminhão, o que teria atrasado parte do combate às chamas segundo os moradores.

De acordo com os vizinhos, não houve registro de vítimas. As causas do incêndio também estão sendo apuradas pelas autoridades locais.

O Corpo de Bombeiros de Miranda reforçou a importância de manter hidrantes e pontos de abastecimento de água acessíveis e informou que equipes seguem trabalhando para garantir a segurança na região.

Moradores da área pedem atenção para infraestrutura e abastecimento, ressaltando que a falta de água pode comprometer a rapidez no combate a incêndios em bairros com risco elevado.