Incêndio em carreta na BR-262 mobiliza bombeiros de Aquidauana

O Corpo de Bombeiros Militar de Miranda foi acionado para atender a uma ocorrência de incêndio em um veículo de transporte de carga na BR-262, sentido Miranda – Anastácio, na tarde de ontem (9).

O incidente aconteceu aproximadamente 3 km após o posto de combustível Arara Azul. Ao chegar ao local, a equipe de combate a incêndios iniciou imediatamente o trabalho de extinção das chamas.

Durante a ação, foi constatado que a parte do cavalo do veículo já estava desconectada da carreta, o que facilitou o trabalho de controle do fogo. Foram utilizados cerca de 3.500 litros de água para apagar completamente as chamas.

Felizmente, não houve vítimas nesse incidente. A rápida intervenção do Corpo de Bombeiros foi fundamental para evitar que o incêndio causasse maiores danos ou riscos à segurança dos motoristas e demais usuários da rodovia.

O episódio reforça a importância da atenção e da manutenção adequada dos veículos de transporte de carga, especialmente em rodovias movimentadas como a BR-262.

