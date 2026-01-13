Indígenas agradecem ações de ministério em Miranda

A manifestação destaca o reconhecimento dos moradores da aldeia pelas iniciativas desenvolvidas pelo órgão federal junto ao território indígena
Reprodução
Indígenas da Aldeia Lalima, localizada no município de Miranda, em Mato Grosso do Sul, divulgaram um vídeo em que agradecem as ações realizadas pelo Ministério dos Povos Indígenas (MPI) na comunidade.
A manifestação destaca o reconhecimento dos moradores da aldeia pelas iniciativas desenvolvidas pelo órgão federal junto ao território indígena.
No vídeo, lideranças e integrantes da Aldeia Lalima relatam a importância do diálogo e da presença do Ministério dos Povos Indígenas nas demandas da comunidade. As falas ressaltam que as ações contribuem para atender reivindicações históricas e fortalecer a relação entre o poder público e os povos indígenas da região.
A Aldeia Lalima é uma das comunidades indígenas de Miranda e, por meio da gravação, os moradores registram publicamente o agradecimento pelas medidas adotadas pelo ministério, reforçando a expectativa de continuidade das políticas voltadas aos povos indígenas.
