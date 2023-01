Jacaré é resgatado de quintal de residência em Miranda

Jacaré estava acuado por cães / (Foto: Divulgação/PMA)

Um jacaré de aproximadamente um metro causou susto em uma moradora de Miranda, na tarde de segunda-feira (16), ao ser encontrado no quintal da residência.

Segundo a PMA (Polícia Militar Ambiental), o réptil estava acusado pelos cães da família, ficando escondido embaixo de material de construção, o que chamou a atenção da moradora que notou a presença do bicho.

A casa fica na área central da cidade, distante do habitat comum do animal. Ela chamou a equipe, que capturou com auxílio de cambões, levando o jacaré para uma área no Pantanal de Miranda.