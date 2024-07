Jovem de 18 anos fica ferido em acidente de trânsito em Miranda

Divulgação

Um jovem de 18 anos ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito em Miranda. O fato aconteceu na manhã de ontem (28), por volta das 06h55, na estrada Duque Estrada, próxima à Aldeia Cachoeirinha.



Conforme o Corpo de Bombeiros, uma guarnição de Bombeiros de Miranda foi acionada para atender o acidente de trânsito. No local, os bombeiros encontraram uma colisão entre um carro e uma moto.



A vítima, um jovem de 18 anos, identificado pelas iniciais J.V.G.S., estava caída no chão, de costas, e reclamava de dores na região escapular esquerda e na cintura pélvica.



Os bombeiros detectaram um possível odor etílico na vítima. Após realizar exames primários e secundários, a equipe de socorro prestou os primeiros socorros e transportou o jovem para o Hospital de Miranda para uma avaliação médica.



O condutor do automóvel, um Gol branco, identificado pelas iniciais A.A., de 34 anos, não sofreu ferimentos. A polícia está investigando as circunstâncias do acidente.