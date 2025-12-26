Acessibilidade

26 de Dezembro de 2025 • 19:18

Susto

Jovem de 19 anos sofre fratura em acidente entre carro e moto no centro de Miranda

A jovem não usava capacete no momento do acidente

Da redação

Publicado em 26/12/2025 às 17:09

Corpo de Bombeiros de Miranda / Divulgação

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, por meio do 3º SBM / 1º SGBM/IND, atendeu na noite de terça-feira, dia 24,, uma colisão entre um automóvel e uma motocicleta em via urbana na região central de Miranda.

A guarnição da viatura UR-154 deslocou-se ao local e encontrou a vítima, uma jovem de 19 anos caída no solo. Ela estava consciente e orientada. De acordo com informações coletadas no local, a jovem era passageira da motocicleta e não estava utilizando capacete de segurança no momento do acidente.

Durante a avaliação inicial, a equipe constatou suspeita de fratura na tíbia da perna esquerda, associada a um ferimento contuso. Também foram identificadas dores no joelho esquerdo, outro ferimento contuso na mesma região e escoriações no ombro esquerdo.

Diante do quadro, a guarnição realizou todos os procedimentos necessários, incluindo a imobilização total da vítima para evitar o agravamento das lesões. Em seguida, a paciente foi transportada ao Pronto-Socorro Municipal de Miranda, onde permaneceu sob os cuidados dos médicos plantonistas.

Deixe a sua opinião

