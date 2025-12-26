Jovem de 19 anos sofre fratura em acidente entre carro e moto no centro de Miranda

Corpo de Bombeiros de Miranda / Divulgação

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, por meio do 3º SBM / 1º SGBM/IND, atendeu na noite de terça-feira, dia 24,, uma colisão entre um automóvel e uma motocicleta em via urbana na região central de Miranda.

A guarnição da viatura UR-154 deslocou-se ao local e encontrou a vítima, uma jovem de 19 anos caída no solo. Ela estava consciente e orientada. De acordo com informações coletadas no local, a jovem era passageira da motocicleta e não estava utilizando capacete de segurança no momento do acidente.

Durante a avaliação inicial, a equipe constatou suspeita de fratura na tíbia da perna esquerda, associada a um ferimento contuso. Também foram identificadas dores no joelho esquerdo, outro ferimento contuso na mesma região e escoriações no ombro esquerdo.

Diante do quadro, a guarnição realizou todos os procedimentos necessários, incluindo a imobilização total da vítima para evitar o agravamento das lesões. Em seguida, a paciente foi transportada ao Pronto-Socorro Municipal de Miranda, onde permaneceu sob os cuidados dos médicos plantonistas.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!