Jovem que matou homem a golpes de facada é preso 36h após o crime em Miranda

Na tarde desta segunda-feira, 10, a Delegacia de Polícia Civil de Miranda prendeu em flagrante Jonatan Araújo Ribeiro, de 19 anos, após identificá-lo como autor de um homicídio ocorrido na madrugada de domingo, 9.

Conforme apurado, a unidade policial foi acionada a fim de verificar as circunstâncias da morte de Alberto Magimo Camargo, de 45 anos, que foi encontrado com sinais de esfaqueamento no interior de uma casa. Após diligências e informações colhidas, a equipe conseguiu encontrar o autor escondido em uma residência no bairro Mutirão.

Foi dada voz de prisão ao jovem que admitiu ser o autor do assassinato e foi conduzido para Delegacia, onde permanece à disposição da justiça.