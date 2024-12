Jovem sem CNH é detido e moto levada para o Detran em Miranda

Divulgação

Um rapaz de 18 anos foi detido por pilotar uma moto em alta velocidade, mesmo sem CNH (Carteira Nacional de Habilitação), na avenida João Pedro Pedrossian, na noite de ontem (23), em Miranda.

Durante a Operação Boas Festas, a guarnição PM GETAM realizava ponto base na Avenida João Pedro Pedrossian, próximo a Rua 1 de Maio, quando visualizou a motocicleta Honda Fan, conduzida pelo jovem e tendo como passageiro um adolescente, trafegando em alta velocidade.

Foi dada a ordem de parada, mas que não foi obedecida pelo condutor.

O jovem empreendeu fuga. demonstrando perigo em manobra de motocicleta com arrancada brusca, percorrendo a Avenida em alta velocidade, ignorando a sinalização semafórica e a rotatória, gerando risco à segurança de pedestres que circulavam nas imediações do ginásio poliesportivo e demais condutores que trafegavam no local.

A guarnição realizou o acompanhamento tático com os sinais luminosos e sonoros ligados e na equina com a Rua São João (Hospital Regional), o condutor tentou realizar a conversão à esquerda, porém a velocidade incompatível fez com que ele perdesse o controle da direção do veículo e após subir o gramado, a dupla caiu da moto.

Os dois ainda tentaram levantar a moto, mas foram contidos pelos policiais.

No momento da abordagem, os dois indivíduos não portavam os documentos. Posteriormente, constatado que o condutor não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH), sendo tomadas as medidas administrativas e a motocicleta removida ao pátio da Agência do Detran em Miranda.