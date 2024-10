Michel Roger agradece votação histórica e reforça compromisso com Miranda

Divulgação

Michel Roger Freddi, 46 anos, funcionário público e filiado ao PSDB, celebrou a eleição em sua primeira candidatura a vereador em Miranda com uma expressiva votação de 1.026 votos. O vereador eleito atribui esse resultado ao trabalho realizado ao longo de anos como servidor público, atuando em diversos setores e construindo uma sólida base de apoio nas áreas indígenas, rural e urbana da cidade.



Com mais de cinco anos de experiência como chefe de gabinete, Michel já trabalhou na Câmara Municipal de Miranda ao lado dos ex-presidentes João Vieira e Edson Moraes, e também na Prefeitura, onde exerceu o cargo com Edson Moraes e, mais recentemente, com o atual prefeito, Fábio Florença.



"Acredito que a votação histórica se deve ao serviço prestado à população ao longo desse tempo todo", destacou Michel, que relembra com carinho a atuação de seu sogro, João Vieira, que foi vereador e presidente da Câmara de Miranda.



Durante a campanha, Michel enfatizou o envolvimento nas áreas de esporte, saúde e educação, auxiliando em associações e projetos de times de futebol masculino e feminino. Agora, eleito vereador, ele pretende buscar emendas com deputados para trazer benefícios ao município. "Quero investir em projetos que gerem empregos e renda para a população de Miranda", afirmou.



Michel vê a renovação na Câmara Municipal como um reflexo da atuação dos eleitos em áreas de contato direto com a comunidade. "Esses novos vereadores fizeram por onde chegar ao cargo, trabalhando em setores importantes e próximos ao povo", observou.



Agradecido pelo apoio recebido, Michel deixou uma mensagem à população. "Gostaria de agradecer a toda a população de Miranda, em especial às 1.026 pessoas que confiaram seu voto em mim. Agradeço ao Pantaneiro pela oportunidade desta entrevista. Um abraço e um beijo no coração de todos. Muito obrigado!"