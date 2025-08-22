Ministério Público de MS realiza audiência pública em Miranda

Audiência pública busca ouvir demandas coletivas e fortalecer o diálogo com a comunidade local
Entrada de Miranda / Divulgação
O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio da Corregedoria-Geral, dará início às atividades do projeto Corregedoria Cidadã com uma audiência pública na comarca de Miranda.
O encontro será realizado na próxima quinta-feira (28), às 19h, na Câmara Municipal, e tem como objetivo estreitar os laços entre a instituição e a sociedade civil, promovendo escuta ativa e diálogo direto com a comunidade.
A audiência será conduzida pelo Corregedor-Geral, Helton Fonseca Bernardes, e estará aberta à participação de representantes de associações comunitárias, grupos sociais organizados, lideranças locais e de todo e qualquer cidadão ou cidadã que tenha interesse, pois o ato não é exclusivo para representações sociais.
A proposta é construir uma pauta colaborativa com base nas demandas coletivas apresentadas, sendo vedada a inclusão de pedidos individuais.
O projeto Corregedoria Cidadã faz parte da política institucional de aproximação com a população, reforçando valores como transparência, controle social e efetividade na atuação ministerial. Por meio da escuta qualificada, o MPMS busca identificar gargalos, avaliar políticas públicas e orientar sua atuação em defesa dos direitos sociais, ambientais, culturais e econômicos.
A Corregedoria-Geral destaca que a participação popular é essencial para o fortalecimento da democracia e convida toda a comunidade de Miranda a contribuir com suas experiências, preocupações e propostas. A presença ativa da sociedade é fundamental para construir soluções que atendam aos interesses coletivos.
O edital de convocação foi publicado na edição nº 3.424 do Diário Oficial do MPMS, oficializando o convite às entidades locais e à população para este importante momento de diálogo e construção coletiva.
Serviço:
Corregedoria Cidadã - Audiência Pública
Data: 28 de Agosto (quinta-feira)
Horário: 19 horas
Local: Câmara Municipal de Miranda
Endereço: Rua General Câmara, 253 Brejinho
