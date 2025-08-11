Miranda debate futuro da saúde em conferência municipal

Assessoria de Comunicação

A vice-prefeita Elange Ribeiro, que representou o prefeito Fábio Florença, destacou que a conferência é um espaço fundamental para a construção de políticas públicas: "Reafirma o compromisso da gestão em criar espaços de diálogo democrático e construtivo."

Com o tema "Desafios e perspectivas para a saúde municipal", Miranda realizou, nesta quarta-feira (6), a Conferência Municipal de Saúde. O evento aconteceu no plenário da Câmara Municipal e contou com a participação de usuários, trabalhadores da área e representantes do poder público.

O Legislativo foi representado pelos vereadores Rosemeire Lopes de Souza (PSD) e Pauli Virgínio dos Santos, o "Paulinho Cabeça de Onça".

A conferência foi presidida pela assistente social Viviane Breda, presidente do Conselho Municipal de Saúde (CMS). Já a secretária municipal de Saúde e Saneamento, Kellen Medeiros Venciguer, ressaltou que o objetivo é reunir trabalhadores, usuários e a comunidade para contribuir na formulação das políticas de saúde para os próximos anos.

Também participou o cacique da aldeia Moreira e integrante do CMS, Tarcísio Vieira, que destacou a importância de espaços de interlocução para avaliar avanços e desafios da área.

