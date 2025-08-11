Acessibilidade

11 de Agosto de 2025 • 14:13

Buscar

Últimas notícias
X
Geral

Miranda debate futuro da saúde em conferência municipal

Encontro reuniu autoridades, trabalhadores e comunidade para definir políticas públicas da área nos próximos anos

Redação

Publicado em 11/08/2025 às 13:19

Atualizado em 11/08/2025 às 13:46

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Assessoria de Comunicação

Com o tema "Desafios e perspectivas para a saúde municipal", Miranda realizou, nesta quarta-feira (6), a Conferência Municipal de Saúde. O evento aconteceu no plenário da Câmara Municipal e contou com a participação de usuários, trabalhadores da área e representantes do poder público.

A vice-prefeita Elange Ribeiro, que representou o prefeito Fábio Florença, destacou que a conferência é um espaço fundamental para a construção de políticas públicas: "Reafirma o compromisso da gestão em criar espaços de diálogo democrático e construtivo."

Leia Também

• Adolescente de 15 anos é apreendida com mais de 13 kg de maconha em Miranda

• Mulher cadeirante e filha sofrem violência doméstica em aldeia na região de Miranda

• Núcleo de Saúde atua na Puericultura no Recanto do Rio Miranda

O Legislativo foi representado pelos vereadores Rosemeire Lopes de Souza (PSD) e Pauli Virgínio dos Santos, o "Paulinho Cabeça de Onça".

A conferência foi presidida pela assistente social Viviane Breda, presidente do Conselho Municipal de Saúde (CMS). Já a secretária municipal de Saúde e Saneamento, Kellen Medeiros Venciguer, ressaltou que o objetivo é reunir trabalhadores, usuários e a comunidade para contribuir na formulação das políticas de saúde para os próximos anos.

Também participou o cacique da aldeia Moreira e integrante do CMS, Tarcísio Vieira, que destacou a importância de espaços de interlocução para avaliar avanços e desafios da área.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!  

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!  

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!  

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:  

 

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

 

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

 

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

BR-262

Cheiro forte de maconha faz PRF encontrar 18kg de skunk em ônibus de viagem

Polícia

PRF recupera veículo de luxo furtado em rodovia de Miranda

Geral

Miranda divulga valores de Terra Nua por hectare para 2025

Filho tenta agredir a própria mãe em Miranda

Homem é detido por importunação sexual em Miranda

Enfermeiros do HR de Miranda fazem curso de capacitação

Policial

Homem é detido por importunação sexual em Miranda

Publicidade

Policial

Venda de embarcação termina em agressão em Miranda

ÚLTIMAS

Campeonato Brasileiro

Grêmio perde para o Sport em casa por 1x0

O jogo foi em Porto Alegre no domingo

Inmet

Previsão indica máxima de 28ºC em Aquidauana e região

Dia será mais quente e sem chuvas, conforme previsão

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo