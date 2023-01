Miranda disponibiliza telefone para agendar entrevista do Censo 2022

O valor do FPM (Fundo de Participação de Municípios) ao qual as cidades têm direito, é calculado conforme o tamanho da população / Tânia Rêgo/Agência Brasil

O Censo foi prorrogado e a equipe responsável pelo levantamento no município trabalha contra o tempo para garantir a cobertura total da população de Miranda.

De acordo com o coordenador do Censo em Miranda, Jeimiston Pereira da Silva, faltam cerca de 1400 pessoas para serem recenseadas na cidade, para que se mantenha a população de levantamento anteriores e, assim Miranda não seja penalizada com a perda de recursos públicos.

O valor do FPM (Fundo de Participação de Municípios) ao qual as cidades têm direito, é calculado conforme o tamanho da população.

Para otimizar o processo a equipe disponibiliza um telefone para que o cidadão agenda a visita do recenseador: (67) 99249-1551.