Miranda divulga valores de Terra Nua por hectare para 2025

Prefeitura de Miranda

A Prefeitura Municipal de Miranda/MS tornou pública a tabela de Valores de Terra Nua por hectare (VTN/ha) para o ano de 2025, conforme previsto na Instrução Normativa nº 1.877/2019 da Receita Federal do Brasil (RFB). A divulgação atende a obrigação do convênio firmado entre o município e a União, celebrado em 2009, com o objetivo de manter atualizadas as informações no Sistema de Preços de Terras (SIPT).

A não atualização desses dados ou o envio incompleto pode configurar renúncia fiscal, conforme o §6º do artigo 10 do Decreto 6.433/2008, e levar à denúncia do convênio, em razão da possível renúncia de receita — o que fere a Lei de Responsabilidade Fiscal.