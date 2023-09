Miranda é destaque no trabalho social com a comunidade LGBTQIA+

Profissionais da Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho de Miranda foram homenageados pela ong Igualdade para Todos, como destaques pelo trabalho que desenvolveram para as políticas públicas direcionadas à comunidade LGBT.



"Começamos um trabalho, ainda temos muito a construir, mas já é um espaço que criamos, juntos, e que não havia antes", disse Carmen Triches B. Florença , secretária de Assistência Social e Trabalho de Miranda, que foi uma das homenageadas da noite.



Os integrantes do Ballet de Munique, agremiação esportiva mirandense que reúne integrantes da comunidade LGBT também foram homenageados.



Eles estão na base do trabalho desenvolvido pela Prefeitura de construção de políticas para o público LGBT. A ação é interdisciplinar e envolve as várias áreas da Assistência Social.



Portanto, receberam prêmios de destaque ainda a assessora da Secretaria de Assistência Social Cíntia Fonseca Castanheira , a assistente social responsável pela coordenação do Cras, Débora do Carmo e o coordenador do Centro de Referência Especializada de Assistência Social (Creas), Celio Silva Silva .



O prefeito Fabio Florença também foi homenageado por dar as garantias de trabalho para o desenvolvimento das atividades junto à comunidade LGBT. Ele foi representado por Carmem Florença no evento que aconteceu na noite da sexta-feira, 29, na Câmara Municipal de Aquiduana.



Participaram da solenidade ainda os servidores do CRAS, Janete Arguelho, Tereza Maciel, Ciro Canale e as assistentes sociais da Secretaria, Gesiane Melo Raul e Jéssica Roque.