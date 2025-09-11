Miranda é palco da força cultural da Orquestra Indígena Teko Arandú

Divulgação/ Assessoria

Neste sábado (13), a Orquestra Indígena Teko Arandú se apresenta no II Encontro de Bandas e Fanfarras Indígenas do Estado de MS – Nzopúne, em Miranda.

Criada em 2013, a Orquestra Indígena Teko Arandú, do Instituto RessoArte, celebra 12 anos em 2025 levando música e transformação social a jovens indígenas e estudantes da rede pública de Anastácio e Aquidauana (MS). Neste sábado (13), às 10h30, o grupo sobe ao palco do Ginásio de Esportes da Aldeia Cachoeirinha, em Miranda, durante o II Encontro de Bandas e Fanfarras Indígenas do Estado de MS – Nzopúne.

O projeto, apoiado pela Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo do MS e outras instituições públicas, atende gratuitamente cerca de 60 crianças e jovens, com idades entre 10 e 25 anos, ensinando instrumentos de sopro, cordas e percussão em um processo que une cultura, educação e inclusão social.

De fanfarra comunitária à orquestra reconhecida

Tudo começou com uma fanfarra modesta e instrumentos doados ou usados. Com esforço coletivo e iniciativas como festivais de pizza e pastel, a Teko Arandú foi crescendo e conquistando espaço. Hoje, conta com estrutura profissional, equipe técnica qualificada e instrumentos de primeira linha.

"É muito mais do que aprender a tocar. É sobre disciplina, convivência, respeito e autoestima. A música abre portas e transforma vidas. Ver esse impacto de perto é emocionante”, destaca o maestro e coordenador musical Vitor Junior Pacheco.

Música como ferramenta de mudança

Ao longo de sua história, mais de 500 jovens passaram pela Teko Arandú. Um dos exemplos é Kelly Cristina Leite da Silva, que começou como aluna ainda criança e hoje é monitora da orquestra. “A música curou a minha alma. Já passei por momentos difíceis, mas aqui encontrei um propósito. E o que mais me motiva são os alunos. Eles me ensinam todos os dias”, afirma Kelly.

Além de apresentações por Mato Grosso do Sul, a orquestra já ganhou visibilidade nacional, como na participação no programa Domingão com Huck, da TV Globo.

Próximos compromissos

Além da apresentação deste sábado em Miranda, a Teko Arandú também está confirmada no II Festival Balaio Cultural, no dia 11 de outubro, em Anastácio. Em 2025, o grupo já realizou sete apresentações e ainda tem mais cinco previstas até o fim do ano.

Mais informações sobre a orquestra e os projetos do Instituto RessoArte estão disponíveis em institutoressoarte.com.br e no Instagram @instituto.ressoarte.

