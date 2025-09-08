Miranda inaugura 1ª Estação Cultural

Evento resgata história da ferrovia e reúne música, artesanato e gastronomia
Assessoria de Comunicação
No último sábado (5), Miranda promoveu a 1ª Estação Cultural no espaço da antiga estação ferroviária, revitalizando um ponto histórico e oferecendo à comunidade atividades culturais, lazer e entretenimento.
O evento contou com apresentações musicais, comidas típicas, artesanato e um momento especial com o senhor Castro, que trabalhou 32 anos na antiga NOB, compartilhando histórias sobre o trem do Pantanal. A iniciativa resgatou a memória local e reforçou a importância da preservação da identidade cultural do município.
A programação foi organizada pela Secretaria Municipal de Turismo, coordenada pelo secretário Fernando Albuquerque, e contou com a presença da vice-prefeita Elange Ribeiro, vereadores e secretários municipais.
A Prefeitura de Miranda já confirmou a próxima edição da Estação Cultural, marcada para 10 de outubro, convidando a comunidade a prestigiar mais uma celebração das tradições e da história da cidade.
