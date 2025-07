Miranda investe em saúde, obras e equipamentos

Bruno Rezende

O município de Miranda está em ritmo acelerado de desenvolvimento com a execução de um conjunto de obras pactuadas com o Governo do Estado na segunda fase do programa MS Ativo Municipalismo. Os projetos contemplam áreas estratégicas como mobilidade urbana, saúde, educação, lazer e infraestrutura, dentro de uma política de desenvolvimento regional e melhoria da qualidade de vida da população.

O governador Eduardo Riedel destacou a importância de concluir obras que já estão em andamento no município. "É fundamental que Miranda priorize a finalização de projetos em execução. São equipamentos e serviços essenciais para a população", afirmou.

O prefeito Fábio Florença também ressaltou a relevância dos investimentos e agradeceu o apoio recebido. "Quero agradecer aos deputados, vereadores e ao governador Riedel. Ficamos muito felizes com tanta gente batalhando e ajudando Miranda a crescer", declarou.

Entre as obras acordadas, está a implantação de um Centro de Hemodiálise, que vai ampliar a capacidade de atendimento da saúde local, evitando o deslocamento de pacientes para outros municípios.

Na educação, a escola na Aldeia Moreira está em fase final de construção e vai oferecer uma estrutura adequada para atender estudantes indígenas da região, promovendo mais inclusão e acesso ao ensino de qualidade.

Outro projeto relevante é a conclusão do complexo esportivo no Parque José Lourenço, que vai oferecer novas opções de lazer e incentivar a prática de esportes para jovens e famílias.

