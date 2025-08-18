Acessibilidade

18 de Agosto de 2025 • 17:54

Geral

Miranda lança programa "Ação no Bairro" na Vila Alice

Iniciativa leva serviços da Assistência Social diretamente às comunidades

Redação

Publicado em 18/08/2025 às 16:35

Assessoria de Comunicação

A Prefeitura de Miranda, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho, realizou na última quinta-feira (14), a primeira edição do programa “Ação no Bairro”, iniciativa que leva serviços da Assistência Social diretamente às comunidades. A estreia aconteceu na Vila Alice e reuniu moradores em um dia de atividades e atendimentos.

Foram oferecidos serviços como atendimento do CadÚnico, orientação com assistentes sociais e psicóloga, balcão de empregos e ações voltadas à primeira infância com a Rua de Brincar — que contou com brinquedos, contação de histórias pela professora Walquíria Angélica, da Biblioteca do Conhecimento, além de pipoca, algodão doce e sessão de cinema.

A secretária municipal de Assistência Social e Trabalho, Cíntia Fonseca Castanheira, destacou a importância da iniciativa:

“Esta ação reforça o compromisso do prefeito Fábio Florença (PSDB) com a promoção da cidadania. Com a Ação no Bairro queremos dar acesso aos moradores aos serviços da Assistência, levando estes serviços para mais perto das pessoas que mais precisam.”

Também participaram do evento a vice-prefeita Elange Ribeiro Pérez (PSD) e os vereadores Paulo Virgínio dos Santos – Paulinho Cabeça de Onça (PSDB), Nilton Rodrigues Medeiros Júnior (PSDB), Everaldo José dos Santos (PSDB) e Rosimeire Lopes de Souza – Rose Lopes (PSD).

