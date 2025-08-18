Acessibilidade

18 de Agosto de 2025 • 17:54

Buscar

Últimas notícias
X
Geral

Miranda participa do evento "Diálogos Federativos" em Campo Grande

Encontro reuniu gestores de todo o país para debater desenvolvimento e sustentabilidade

Redação

Publicado em 18/08/2025 às 15:05

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Assessoria de Comunicação

A Prefeitura de Miranda, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável, participou nesta quinta-feira (14) do evento “Diálogos Federativos”, realizado no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande.

Promovido pela Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República em parceria com a Associação Brasileira de Municípios (ABM), o encontro reuniu representantes de diversas cidades brasileiras para debater temas estratégicos para o desenvolvimento do país, fortalecendo a cooperação entre os entes federativos.

Leia Também

• Miranda lança programa "Ação no Bairro" na Vila Alice

• Miranda recebe representantes estaduais para fortalecer turismo e cultura

• SPU e  Miranda avançam na regularização de moradias no âmbito do Minha Casa, Minha Vida

Miranda foi representada pelo secretário de Desenvolvimento Sustentável, Alexandre Bruno, pela engenheira ambiental Priscila Alonso e pelo diretor Mauricélio, que participaram das discussões voltadas à gestão, governança, planejamento climático e desenvolvimento sustentável.

O evento teve como objetivo criar um espaço de escuta e participação, permitindo que estados e municípios apresentem suas demandas, alinhem estratégias e proponham ações concretas que serão levadas ao Conselho da Federação, órgão permanente de integração entre os diferentes níveis de governo.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Susto

Bombeiros controlam incêndio em carreta carregada de carvão na MS-339

Miranda 

Prefeitura inicia programa Ação Social no Bairro

Tráfico

PRF Apreende 97 Kg de Cocaína e Prende Dois Homens em Miranda

Tentativa de roubo é frustrada por populares em Miranda

Adolescente de 15 anos é apreendida com mais de 13 kg de maconha em Miranda

PRF recupera veículo de luxo furtado em rodovia de Miranda

Incidente

Bombeiros controlam incêndio em carro que ameaçava residência em Miranda

Publicidade

Policial

Mulher é presa em Miranda com mandado de prisão em aberto

ÚLTIMAS

Galeria de fotos

Confira fotos do rodeio na 4ª noite da ExpoAqui 2025

Esporte

Jovem enxadrista de Bodoquena conquista destaque nacional e internacional

Com apenas 13 anos, Lucas Pereira Ramalho já é um dos principais nomes do xadrez escolar brasileiro

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo