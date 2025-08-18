Miranda participa do evento "Diálogos Federativos" em Campo Grande

Assessoria de Comunicação

Promovido pela Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República em parceria com a Associação Brasileira de Municípios (ABM), o encontro reuniu representantes de diversas cidades brasileiras para debater temas estratégicos para o desenvolvimento do país, fortalecendo a cooperação entre os entes federativos.

A Prefeitura de Miranda, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável, participou nesta quinta-feira (14) do evento “Diálogos Federativos”, realizado no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande.

Miranda foi representada pelo secretário de Desenvolvimento Sustentável, Alexandre Bruno, pela engenheira ambiental Priscila Alonso e pelo diretor Mauricélio, que participaram das discussões voltadas à gestão, governança, planejamento climático e desenvolvimento sustentável.

O evento teve como objetivo criar um espaço de escuta e participação, permitindo que estados e municípios apresentem suas demandas, alinhem estratégias e proponham ações concretas que serão levadas ao Conselho da Federação, órgão permanente de integração entre os diferentes níveis de governo.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!