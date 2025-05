Miranda: bebê transferido de avião para Três Lagoas devido à crise respiratória

Crise de problemas respiratórios afeta crianças no município de Miranda e transporte aéreo foi saída para salvar vida de bebê / Divulgação

Mais uma criança do município de Miranda, teve que ser transferida, via aérea, em caráter de emergência, para hospital de Três Lagoas, na região leste de Mato Grosso do Sul. O vôo aconteceu na tarde deste último domingo (18), graças ao esforço conjunto da Prefeitura e do Governo do estado.

Três Lagoas fica a mais de 500 quilômetros de Miranda e lá foi possível encontrar vaga no centro especializado com estrutura pediátrica do Hospital Renato Albuquerque Filho. A paciente tem menos de um ano de idade e apresentava complicações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

A decisão pelo transporte aéreo se deu diante da superlotação nas unidades hospitalares e da gravidade do quadro clínico da paciente. Segundo informações da secretária Municipal de Saúde da Prefeitura de Miranda, Kellen Venciguer, “esta foi a segunda transferência aérea de bebê realizada neste período de alta incidência de casos respiratórios.”

O Boletim Atualizado da Semana 19/2025, mostra o total de 69 casos notificados de SRAG, em Miranda: 23 são menores de 1 ano; 26 de 1 a 9 anos de idade; e 20 maiores de 10 anos. Sete destas crianças, estão internadas fora do município de Miranda/MS. Nenhum óbito infantil foi registrado.

As informações constam de publicação feita na página do Facebook da Prefeitura de Miranda.