Miranda recebe representantes estaduais para fortalecer turismo e cultura

Durante a reunião, foram feitos importantes alinhamentos para ações futuras, incluindo o fortalecimento dos eventos de turismo de aventura, o incentivo ao fluxo turístico e o desenvolvimento de iniciativas conjuntas com o Trade Turístico de Miranda.

O município de Miranda recebeu representantes da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (SETUC) e da Fundesporte — Fabiane Macedo, Giancarlo e Moroni — para um encontro voltado ao fortalecimento do turismo e da cultura local.

O encontro foi marcado por diálogo produtivo, troca de ideias e planejamento conjunto, com foco no desenvolvimento do turismo e na valorização da cultura local.

A Prefeitura de Miranda agradeceu ao secretário de Estado, Marcelo Miranda, por atender prontamente à solicitação e viabilizar a visita in loco. Segundo a gestão municipal, esse gesto reforça o compromisso com o crescimento do setor e motiva a seguir trabalhando com dedicação e parcerias sólidas.

Também participaram da reunião o secretário municipal de Turismo e Cultura, Fernando Albuquerque, o presidente do COMTUR, Mário Nelson Benites Gonçalves, e o turismólogo da SETUC, Dionatan Miranda.

