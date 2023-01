Miranda Treina Agentes de Saúde sobre hanseníase

Agentes participaram de treinamento / Divulgação

Agentes comunitários das áreas urbana e rural de Miranda receberam treinamento médico para melhorar a cobertura de atendimento da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento contra a hanseníase.

A capacitação foi ministrada em 20 de janeiro, pelo médico André Domingues de Azevedo Vicente e é parte da campanha Janeiro Roxo, que visa chamar a atenção da população para o combate à hanseníase.

O QUE É?

Também conhecida como lepra ou mal de Lázaro, a hanseníase é uma doença infecciosa, contagiosa, que afeta os nervos e a pele e é causada por um bacilo chamado Mycobacterium leprae.

SINAIS E SINTOMAS:

– sensação de formigamento, fisgadas ou dormência nas extremidades;

– manchas brancas ou avermelhadas, geralmente com perda da sensibilidade ao calor, frio, dor e tato;

– áreas da pele aparentemente normais que têm alteração da sensibilidade e da secreção de suor;

– caroços e placas em qualquer local do corpo;

– diminuição da força muscular (dificuldade para segurar objetos).

COMO SE TRANSMITE?

Os pacientes sem tratamento eliminam os bacilos através do aparelho respiratório superior (secreções nasais, gotículas da fala, tosse, espirro). O paciente em tratamento regular ou que já recebeu alta não transmite. A maioria das pessoas que entram em contato com estes bacilos não desenvolve a doença. Somente um pequeno percentual, em torno de 5% de pessoas, adoecem. Fatores ligados à genética humana são responsáveis pela resistência (não adoecem) ou suscetibilidade (adoecem). O período de incubação da doença é bastante longo, variando de três a cinco anos.

COMO TRATAR?

A hanseníase tem cura. O tratamento é feito nas unidades de saúde e é gratuito. A cura é mais fácil e rápida quanto mais precoce for o diagnóstico. O tratamento é via oral, constituído pela associação de dois ou três medicamentos e é denominado poliquimioterapia.

COMO SE PREVENIR?

É importante que se divulgue junto à população os sinais e sintomas da doença e a existência de tratamento e cura, através de todos os meios de comunicação. A prevenção baseia-se no exame dermato-neurológico e aplicação da vacina BCG em todas as pessoas que compartilham o mesmo domicílio com o portador da doença.

IMPORTANTE: Somente médicos e cirurgiões-dentistas devidamente habilitados podem diagnosticar doenças, indicar tratamentos e receitar remédios. As informações disponíveis aqui possuem apenas caráter educativo.