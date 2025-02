Miranda tem troca no comando da PM e Rondon assume posto

Divulgação, Arquivo Pessoal

A semana começou com a troca no posto de comandante da PMMS (Polícia Militar de Mato Grosso do Sul), com o ingresso da comandante , a tenente Andreia Rondon, em Miranda. A troca ocorreu na segunda-feira (10) com a presença de representantes do município e familiares.

A solenidade ocorreu no Tribunal do Júri de Miranda. O então comandante da cidade, Doval Ferreira Garcia assumiu o posto em Anastácio.

Rondon atuou em Corumbá durante quase um ano. Em Aquidauana, trabalhou por quatro meses no 7º BPM e em janeiro, assumiu o pelotão de Miranda.

Estiveram presentes na solenidade as seguintes autoridades:

Juiz Alexsandro Motta - Juiz de Direito da 2ªVara

Defensora Dra Maria Clara de Morais Porfirio

Delegado Adjunto - Daniel Francisco Mercado Dantas

Presidente da Câmara Vereadores - Michel Roger Freddi

Secretário de Governo - André Massuda Vedovato

Presidente da OAB de Miranda - Dr Pedro Massuda

Tenente Coronel Carlos Magno da Silva

Vereadora Rosimeire Lopes de Souza

Vereadora Gabriella Roberto de Oliveira

Vereador Edivaldo Alves da Silva