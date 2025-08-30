Morador de Miranda morre após choque com carreta na BR-262

Um trágico acidente com vítima fatal foi registrado no início da tarde deste sábado (30), na BR-262, em Miranda, em uma região urbana e movimentada da rodovia. Um morador da cidade morreu após, segundo testemunhas, se jogar em frente a uma carreta que trafegava pela via.

O caminhoneiro, que havia parado para almoçar em um restaurante cidade às margens da BR, retomava o trajeto quando, poucos metros depois de dar a partida, o acidente ocorreu. Conforme relatos de testemunhas presentes no local ao O Pantaneiro, a vítima atravessou a pista repentinamente e se atirou em frente ao veículo, não dando chance de reação ao motorista.

Populares que estavam no local, incluindo clientes do restaurante, correram para tentar socorrer a vítima, mas ela já não apresentava sinais vitais. O Corpo de Bombeiros foi acionado e, ao chegar ao local, constatou o óbito. O motorista da carreta permaneceu no local durante todo o procedimento de atendimento à vítima.

A identidade da vítima ainda não foi oficialmente divulgada, mas informações preliminares apontam que se trata de um homem casado, pai de três filhos, e filho de um empresário conhecido do setor hoteleiro da cidade.

Momentos após o acidente, a esposa da vítima chegou ao local e, ao presenciar a cena, entrou em desespero. Ela precisou ser amparada por pessoas que acompanhavam a ocorrência.

As circunstâncias do ocorrido ainda estão sendo investigadas pelas autoridades policiais.