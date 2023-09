Morador de Miranda morre após ser esfaqueado em conveniência

Vítima morreu após ser esfaqueada / Arquivo pessoal

Cleison Rodrigues de Souza, 37 anos, morador de Miranda morreu após ser esfaqueado na madrugada desta segunda-feira, 25. Ele foi encontrado na Praça Agenor Carrilho em frente a uma conveniência da cidade.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada e compareceu ao Hospital Regional de Miranda algumas horas após a internação de Cleison. Ele foi encontrado ferido por volta das 2h10 na praça da cidade e resgatado por equipe de socorro.

A vítima foi ferida com uma facada no tórax, lado esquerdo. Mas até o momento do registro do boletim nenhuma testemunha havia sido encontrada. Depois de ficar um tempo internado, Cleison não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil registrou o caso que deverá ser investigado. A PM realizou diligências na Praça Agenor Carrilho para encontrar alguma informação ou testemunhas, mas não encontrou nada.