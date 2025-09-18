Acessibilidade

18 de Setembro de 2025 • 16:08

Geral

Moradores de Duque Estrada participam de curso de prevenção de incêndios

Capacitação promovida pelo Sindicato Rural e Senar, com apoio da Prefeitura de Miranda

Redação

Publicado em 18/09/2025 às 15:10

Assessoria de Comunicação

Nos dias 15 e 16 de setembro, a comunidade Duque Estrada, em Miranda, recebeu o Curso de Prevenção de Incêndios, realizado pelo Sindicato Rural de Miranda e Bodoquena em parceria com o Senar, com apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Agricultura.

A capacitação aconteceu na residência do pastor Mamedes e reuniu moradores da região. Durante as aulas, os participantes aprenderam conteúdos teóricos e práticos sobre o uso correto de extintores, medidas de segurança no campo e técnicas de combate inicial às chamas, incluindo simulações reais de incêndio.

O curso foi ministrado pelo professor Sérgio, com mobilização da agente Fátima Ramos, e integra um conjunto de formações voltadas à conscientização, prevenção e resposta rápida em situações de risco ambiental.

A Prefeitura de Miranda destacou o trabalho conjunto e agradeceu ao presidente do Sindicato Rural, Adauto Rodrigues, e ao secretário municipal de Agricultura, Wilson Santos, pelo apoio e compromisso com o fortalecimento das comunidades rurais.

