Motociclista fica ferido após acidente entre moto e carro em Miranda

Na manhã de ontem, por volta das 11h17min, a Guarnição de Bombeiros de Miranda foi acionada para atender um acidente de trânsito na rua Tiradentes, próximo ao mercado Avenida.

No local, os bombeiros constataram uma colisão entre um carro (Ford KA) e uma motocicleta.

O condutor da motocicleta, um homem de 49 anos, estava ao solo, consciente e orientado.

Ele apresentava um ferimento na região frontal da cabeça, com hemorragia contínua, indicando a possibilidade de um traumatismo cranioencefálico (TCE).

A guarnição realizou os exames primário e secundário no local e, em seguida, transportou a vítima ao Hospital Municipal de Miranda, onde ele ficou sob cuidados médicos.

O condutor do Ford KA, um homem de 42 anos, não sofreu ferimentos. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.