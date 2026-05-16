ACIDENTE

Motociclista fica ferido após colisão com carro em Miranda

Segundo a equipe de resgate, a vítima apresentava suspeita de fratura em uma das pernas.

Redação

Publicado em 16/05/2026 às 07:47

Atualizado em 16/05/2026 às 07:59

Um motociclista de 39 anos ficou ferido na noite desta sexta-feira (15) após um acidente envolvendo um carro e uma moto em Miranda.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, a equipe foi acionada para atender a ocorrência no cruzamento da Avenida 1º de Maio com a Rua Santa Cruz.

Ao chegar no local, os bombeiros encontraram o condutor da motocicleta caído no chão. Segundo a equipe de resgate, a vítima apresentava suspeita de fratura em uma das pernas.

Os militares realizaram os primeiros atendimentos ainda no local do acidente antes de encaminhar o homem ao hospital de Miranda para receber cuidados médicos.

As circunstâncias da colisão entre o carro e a motocicleta não foram informadas.

