Motociclista fica ferido após queda em rodovia em Miranda

Vítima apresentava escoriações e sinais de desorientação; Bombeiros realizaram atendimento pré-hospitalar
O motociclista foi encontrado consciente, porém desorientado, apresentando sinais de possível ingestão de bebida alcoólica / Divulgação/Corpo de Bombeiros
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul atendeu, na noite desta quinta-feira (19), uma ocorrência de sinistro de trânsito do tipo queda de motocicleta na rodovia MS-446, nas proximidades do prolongamento da Rua General Camisão, em Miranda.
As guarnições de Resgate e Salvamento foram acionadas via Centro Integrado de Operações de Segurança (CIOPS) e, ao chegarem ao local, identificaram como vítima um senhor, cuja idade não foi divulgada. O motociclista foi encontrado consciente, porém desorientado, apresentando sinais de possível ingestão de bebida alcoólica.
A vítima apresentava escoriações nos dedos de ambas as mãos, no cotovelo esquerdo e um ferimento lacerante acima do supercílio. A equipe de resgate realizou os procedimentos de Atendimento Pré-Hospitalar (APH), com avaliação, estabilização e aplicação dos protocolos de segurança.
Após os atendimentos no local, o motociclista foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Miranda, onde permaneceu sob cuidados da equipe médica de plantão. As circunstâncias do acidente deverão ser investigadas pelas autoridades competentes.
