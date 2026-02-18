Acessibilidade

18 de Fevereiro de 2026 • 13:50

Motociclista sofre fratura exposta devido a acidente em Miranda

As causas da colisão deverão ser investigadas pelas autoridades de trânsito

Da redação

Publicado em 18/02/2026 às 10:24

A equipe realizou prontamente o atendimento à vítima / Divulgação

As guarnições de Resgate e Salvamento do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a um grave sinistro de trânsito envolvendo um automóvel e uma motocicleta, no cruzamento da Rua Oriel Xavier com a Rua Conde Bonfim, em Miranda.

Ao chegar ao local, a equipe constatou que o acidente foi uma colisão entre um veículo VW/Gol, conduzido por um homem de 22 anos, e uma motocicleta pilotada por uma mulher de 25 anos.

A condutora da motocicleta foi encontrada caída no chão, consciente e orientada, posicionada em decúbito lateral direito. Ela apresentava uma fratura completa na tíbia e fíbula, além de uma laceração profunda no pé, ambos no membro inferior esquerdo. A guarnição realizou imediatamente os procedimentos de imobilização e estabilização do membro afetado, além da monitorização contínua dos sinais vitais.

O condutor do automóvel permaneceu no local, consciente e orientado, sem apresentar lesões aparentes. Ele também foi avaliado pela equipe de resgate como medida de precaução.

Após os primeiros socorros, a motociclista foi encaminhada com urgência ao Hospital Municipal de Miranda, onde deu entrada e permaneceu sob os cuidados da equipe médica plantonista para avaliação detalhada e procedimentos cirúrgicos necessários. As causas da colisão deverão ser investigadas pelas autoridades de trânsito.

