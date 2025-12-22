Acessibilidade

23 de Dezembro de 2025 • 01:43

Trânsito

Motociclista sofre traumatismo craniano após saída de pista em Miranda

As causas exatas do acidente, que envolveu apenas a motocicleta, ainda não foram divulgadas pelas autoridades

Da redação

Publicado em 22/12/2025 às 19:38

Atualizado em 22/12/2025 às 19:46

A equipe de socorro realizou os exames primário e secundário, procedimentos padrão para avaliar o estado da vítima e identificar todas as possíveis lesões / Divulgação/Corpo de Bombeiros

Um motociclista sofreu ferimentos graves após uma saída de pista na tarde de domingo, dia 21, em Miranda, Mato Grosso do Sul. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado por volta das 13h15 para atender a ocorrência, registrada na Rua Tiradentes, no bairro Nova Miranda, nas proximidades do ferro-velho conhecido como "Chula".

Ao chegar ao local, a guarnição encontrou a vítima, um homem de aproximadamente 30 anos, inconsciente e deitado de costas no chão. O motociclista não portava documentos de identificação no momento do resgate. Os bombeiros constataram que ele apresentava escoriações pelo corpo e sinais de Traumatismo Cranioencefálico (TCE), considerado uma lesão de alta gravidade.

A equipe de socorro realizou os exames primário e secundário, procedimentos padrão para avaliar o estado da vítima e identificar todas as possíveis lesões. Após os primeiros atendimentos e a estabilização do paciente, o homem foi transportado com prioridade para o Pronto-Socorro local, onde foi entregue à equipe médica para continuidade dos cuidados.

As causas exatas do acidente, que envolveu apenas a motocicleta, ainda não foram divulgadas pelas autoridades. O Corpo de Bombeiros não emitiu informações sobre o estado de saúde atual do motociclista após a internação. A ocorrência será investigada pela autoridade de trânsito competente para apurar as circunstâncias que levaram à saída de pista.

