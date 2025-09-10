Acessibilidade

10 de Setembro de 2025 • 12:52

Buscar

Últimas notícias
X
Trânsito

Motorista de 24 anos morre em tombamento de carreta na BR-262

A carreta que ele conduzia saiu da pista a cerca de 20 km do posto Guaicurus da PRF, no sentido Corumbá

Da redação

Publicado em 10/09/2025 às 08:56

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ Bombeiros

Um acidente na manhã de ontem (9) resultou na morte de um homem de 24 anos na BR-262, em Miranda. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, a carreta que ele conduzia saiu da pista a cerca de 20 km do posto Guaicurus da PRF, no sentido Corumbá, e tombou sobre o cavalo do veículo.

As equipes de resgate realizaram buscas imediatas, mas não conseguiram acessar a vítima devido à posição da carreta. Foi necessária a chegada de um guincho de grande porte para a remoção. Após a operação, os bombeiros encontraram o motorista, preso às ferragens e já sem vida.

Leia Também

• Voz da juventude ecoa na Etapa Pantanal em Miranda

• Pescador luta 50 minutos para tirar Jaú de 1,5 metro do rio Miranda

• PRF apreende drogas, armas e prende dois homens em Miranda

A Polícia Rodoviária Federal e a Perícia foram acionadas para os procedimentos cabíveis.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Educação

Escola CAIC celebra Semana da Pátria com atividades cívicas e culturais

Cultura

Miranda inaugura 1ª Estação Cultural

Abandono de emprego

Funcionário é convocado para tratar de desligamento por abandono de emprego em Miranda

O objetivo é tratar do desligamento do contrato de trabalho, devido ao que a empresa considera abandono de emprego, uma vez que todas as tentativas de localização do funcionário se esgotaram

Geral

PRF apreende 60 kg de skunk BR-262 em Miranda

Publicidade

Eventos

Estação Cultural de Miranda ganha nova data e celebra a identidade pantaneira

ÚLTIMAS

Inmet

Aquidauana registra 16ºC pela manhã e sem previsão de chuvas

Máxima atinge os 37ºC ao longo do dia

Cultura

Aquidauana promove articulação em defesa das línguas indígenas

O encontro ocorreu na sede da Associação Kopenopouti Txané

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo