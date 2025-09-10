Motorista de 24 anos morre em tombamento de carreta na BR-262

Divulgação/ Bombeiros

As equipes de resgate realizaram buscas imediatas, mas não conseguiram acessar a vítima devido à posição da carreta. Foi necessária a chegada de um guincho de grande porte para a remoção. Após a operação, os bombeiros encontraram o motorista, preso às ferragens e já sem vida.

Um acidente na manhã de ontem (9) resultou na morte de um homem de 24 anos na BR-262, em Miranda. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, a carreta que ele conduzia saiu da pista a cerca de 20 km do posto Guaicurus da PRF, no sentido Corumbá, e tombou sobre o cavalo do veículo.

A Polícia Rodoviária Federal e a Perícia foram acionadas para os procedimentos cabíveis.

