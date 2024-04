Motorista de carreta é preso com 385 kg de cocaína

PRF

Motorista de carreta de 44 anos foi preso pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) transportando 385 kg de cocaina. O flagrante ocorreu no dia 20 de abril, às 16h na BR-262 em Miranda.

Equipe da PRF realizava fiscalização de rotina no km 602.0 da BR 262, no município de Miranda/MS, quando foi dado ordem de parada ao veículo Cavalor Trator M.benz, cor vermelha atrelado a dois semirreboques e conduzido por um Senhor de 44 anos .

Ao ser abordado, o condutor afirmou que estava vindo de Corumbá carregado de minério com destino Itaúna-Mg.

Afirmou ainda que comprou o cavalo trator recentemente em Campo Grande e que os semirreboques foram emprestados por uma outra pessoa que não soube precisar o nome e nem maiores informações.

Diante das respostas vagas, desconexas, além do nervosismo excessivo, foi solicitado que o condutor retirasse a lona que estava sobre a carga, ocasião em que foi possível notar um compartimento oculto dentro de um dos semirreboques.

O conjunto veicular foi conduzido até um pátio para que fosse realizada a descarga do minério. Após retirado todo o minério, a equipe identificou quatro compartimentos no assoalho do semirreboque, não originais da estrutura do veículo.

Após abertos, foram localizados 385 tabletes de cocaína. Diante do flagrante, o condutor afirmou que foi contratado em Campo Grande para buscar a droga em Corumbá.

Afirmou que tinha ciência que estava transportando entorpecente, porém não sabia a quantidade certa e nem o valor que receberia pela empreitada criminosa.

Destaca-se que após pesagem na polícia civil(PC) de Miranda, foi constatado a quantia de 361 tabletes de substância análoga a pasta base de cocaína, pesando cerca de 370kg e 24 tabletes de substancia análoga a cloridrato de cocaína, pesando cerca de 25,25Kg.

Conforme a informações obtidas, foi constatada, a princípio, a ocorrência do crime de Tráfico de drogas. O condutor preso, os veículos e os entorpecentes foram encaminhados para a Polícia Civil de Miranda.