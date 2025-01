Motorista de carro da Bolívia morre em grave acidente em Miranda

Na manhã de hoje (12) a guarnição do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender um grave acidente de trânsito ocorrido na BR-262, nas proximidades do posto Pioneiro, entre Anastácio e Miranda. O incidente envolveu uma colisão frontal entre uma carreta bi-trem carregada de minério, que trafegava no sentido Corumbá/Campo Grande, e um veículo de passeio com placas da Bolívia, que seguia em direção oposta, de Campo Grande a Corumbá.

De acordo com o motorista da carreta, que não sofreu ferimentos, o carro de passeio tentou realizar uma ultrapassagem, mas não conseguiu retornar para sua faixa, resultando no impacto frontal com o veículo pesado.



Quatro vítimas, todas ocupantes do carro de passeio, foram socorridas pelos bombeiros. Entre os feridos, estavam um adulto encontrado caído a cerca de 25 metros do veículo, duas crianças sendo carregadas por terceiros e uma mulher, condutora do carro, que ficou encarcerada nas ferragens.

As vítimas foram identificadas como:

Sra. D. H. S. N., de 34 anos: a motorista estava inconsciente e apresentava múltiplas fraturas, incluindo no quadril e na perna esquerda. Ela foi socorrida em estado grave. Sr. V. S. B., de 33 anos: o passageiro estava consciente, porém desorientado, com ferimentos na cabeça, fraturas no membro inferior esquerdo e mandíbula. M. E. S. N., de 5 anos: a criança estava consciente, mas sonolenta, com sinais de traumatismo craniano, incluindo otorragia (sangramento no ouvido). M. V. S. N., de 2 anos: a outra criança estava consciente e orientada, com fraturas no fêmur esquerdo e na perna direita.

Todos os feridos foram encaminhados para o Hospital Regional de Miranda. No entanto, ao chegar à unidade de saúde, a condutora, que estava em estado gravíssimo, entrou em parada cardiorrespiratória. Mesmo após mais de 25 minutos de manobras de reanimação realizadas pela equipe médica e pelos bombeiros, não foi possível reverter o quadro, e a vítima veio a óbito.

As demais vítimas receberam atendimento médico e permanecem sob cuidados da equipe do hospital.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para o atendimento da ocorrência e o controle do trânsito no local, enquanto os bombeiros garantiram o socorro às vítimas e a segurança da área.

O acidente ressalta os perigos das ultrapassagens em trechos de rodovias movimentadas e a necessidade de prudência e atenção dos motoristas, especialmente em condições de tráfego intenso.