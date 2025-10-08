Motorista é detido após provocar acidente na BR-262 próximo a Taunay

O motorista de um caminhão, aparentemente embriagado, teria invadido a pista contrária, obrigando outro veículo de carga a sair da via para evitar a colisão
Na manhã desta quarta-feira (8), o Corpo de Bombeiros de Miranda foi acionado para atender a um acidente de trânsito na BR-262, nas proximidades da entrada de Taunay.
De acordo com informações da guarnição, o motorista de um caminhão, aparentemente embriagado, teria invadido a pista contrária, obrigando outro veículo de carga a sair da via para evitar a colisão. Em seguida, o caminhão conduzido pelo suspeito acabou tombando às margens da rodovia.
Os bombeiros realizaram o atendimento no local, mas não houve feridos. O condutor, identificado como supostamente embriagado, foi algemado e conduzido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) até a delegacia para os procedimentos legais.
A guarnição do Corpo de Bombeiros permanece no local, realizando a limpeza da pista e garantindo a segurança do tráfego na região.
