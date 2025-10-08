Acessibilidade

08 de Outubro de 2025 • 15:51

Buscar

Últimas notícias
X
Estrada

Motorista é detido após provocar acidente na BR-262 próximo a Taunay

O motorista de um caminhão, aparentemente embriagado, teria invadido a pista contrária, obrigando outro veículo de carga a sair da via para evitar a colisão

Da redação

Publicado em 08/10/2025 às 12:53

Atualizado em 08/10/2025 às 13:25

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ Bombeiros

Na manhã desta quarta-feira (8), o Corpo de Bombeiros de Miranda foi acionado para atender a um acidente de trânsito na BR-262, nas proximidades da entrada de Taunay.

De acordo com informações da guarnição, o motorista de um caminhão, aparentemente embriagado, teria invadido a pista contrária, obrigando outro veículo de carga a sair da via para evitar a colisão. Em seguida, o caminhão conduzido pelo suspeito acabou tombando às margens da rodovia.

Os bombeiros realizaram o atendimento no local, mas não houve feridos. O condutor, identificado como supostamente embriagado, foi algemado e conduzido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) até a delegacia para os procedimentos legais.

A guarnição do Corpo de Bombeiros permanece no local, realizando a limpeza da pista e garantindo a segurança do tráfego na região.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Anastácio realiza ação de vacinação na comunidade Águas do Miranda

• Vacinação antirrábica e contra gripe chega à Águas do Miranda

• Idoso morre afogado no Rio Miranda

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Sem feridos

Bombeiros controlam incêndio em carreta com carvão em Miranda

Jusitça

Gaeco deflagra operação contra crimes em licitações em Miranda

Aviso

Agesul convoca empresa que participa da licitação para reforma da praça central em Miranda

Reforma na praça Agenor Carrilho será concluída

Área de Preservação Ambiental

PMA multa em R$ 20 mil obra que devastou APP em Miranda

Publicidade

Geral

Aldeia Cachoeirinha em Miranda recebe curso de compotas de frutas

ÚLTIMAS

Educação

Professores de Anastácio participam de formação do programa MS Alfabetiza

O encontro foi realizado na terça-feira (7) na Escola Municipal Aracy Moreira dos Santos

Oportunidade

Feirão do Emprego da Simasul termina nesta quarta-feira em Aquidauana

Todos os interessados devem comparecer nos dias do evento, levando documentos pessoais e currículo atualizado

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo