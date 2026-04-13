Motorista foge após acidente entre carro e moto em Miranda

Corpo de Bombeiros

Um acidente entre um carro e uma motocicleta foi registrado na noite deste sábado (11), por volta das 20h35, na rua Marechal Deodoro da Fonseca, região central de Miranda.

Quando a equipe de resgate chegou ao local, encontrou a vítima, um jovem de 21 anos, sentado na calçada, consciente. Ele apresentava ferimentos no cotovelo e na perna esquerda, além de fortes dores no ombro.

Após os primeiros cuidados, com limpeza dos ferimentos e imobilização do braço afetado, o rapaz foi encaminhado ao Hospital Municipal Renato Albuquerque, onde ficou sob atendimento médico.

De acordo com informações apuradas no local, o motorista do carro envolvido no acidente fugiu sem prestar socorro. A motocicleta permaneceu na via.

O caso deve ser investigado pelas autoridades.