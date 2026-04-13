Motorista foge após acidente entre carro e moto em Miranda

Acidente aconteceu na noite de sábado (11), no centro da cidade
Corpo de Bombeiros
Um acidente entre um carro e uma motocicleta foi registrado na noite deste sábado (11), por volta das 20h35, na rua Marechal Deodoro da Fonseca, região central de Miranda.
Quando a equipe de resgate chegou ao local, encontrou a vítima, um jovem de 21 anos, sentado na calçada, consciente. Ele apresentava ferimentos no cotovelo e na perna esquerda, além de fortes dores no ombro.
Após os primeiros cuidados, com limpeza dos ferimentos e imobilização do braço afetado, o rapaz foi encaminhado ao Hospital Municipal Renato Albuquerque, onde ficou sob atendimento médico.
De acordo com informações apuradas no local, o motorista do carro envolvido no acidente fugiu sem prestar socorro. A motocicleta permaneceu na via.
O caso deve ser investigado pelas autoridades.
O Rasta Viajero
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Violência
Vítima de 30 anos apresentava corte com sangramento ativoe, segundo informações, os agressores fugiram do local
Risco
Bombeiros utilizaram técnica específica para combater chamas em rede energizada, enquanto a Guarda Municipal isolou área até chegada da concessionária
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