Motorista pede para ir ao banheiro e abandona carga de cocaína em Miranda

Divulgação

Um motorista de 45 anos abandonou uma carga de cocaína após uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal em Miranda. O suspeito fugiu depois de pedir para ir ao banheiro.



Segundo o boletim de ocorrência, o motorista foi abordado durante fiscalização de rotina no posto policial da PRF, localizado no quilômetro 602, da BR-262.



Na sequência, o condutor afirmou que estava carregado de ferro gusa e que estaria vindo de Corumbá com destino a cidade de Mogi das Cruzes (SP) onde descarregaria o citado frete.



Na checagem da carga do semirreboque, o condutor pediu para ir ao banheiro, momento que sumiu tomando rumo incerto. Diante do comportamento, a equipe iniciou fiscalização minuciosa onde foi localizado 150 tabletes de cocaína.



Após retirado todos os tabletes foi constatado a quantidade de 109 tabletes, pesando aproximadamente 120 quilos de pasta base de cocaína e 41 tabletes pesando cerca de 46 quilos de cloridrato de cocaína.



Diante das informações obtidas foi constatada, a princípio, a ocorrência do crime de Tráfico de drogas.



Após a fuga do condutor, a equipe tentou localizá-lo o nas imediações do local do fato, porém não o encontrou.



Os veículos e entorpecentes apreendidos foram encaminhados para Polícia Civil de Miranda-para prosseguimento das medidas legais cabíveis.