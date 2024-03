Mulher aciona PM após ser ameaçada de morte pelo ex-marido

Delegacia de Miranda / O Pantaneiro

Uma mulher, de 24 anos, acionou a Polícia Militar após ter sofrido novamente ameaça de morte por parte do ex-marido. O caso ocorreu ontem (18), em Miranda.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a mulher se relaciona com o homem, de 38 anos, há 4 anos e eles têm uma filha de dois anos. Quando ele bebe, segundo relato da vítima, ele fica extremamente violento e já a agrediu quando moravam em Corumbá.

Ontem, ele a ameaçou de morte novamente, quando então ela acionou a PM e ele fugiu do local. Aos policiais, a vítima passou a identificação do autor, mas ele não foi localizado. Ela relatou ainda não ter onde morar com as filhas e constantemente ele a expulsa de casa.

Ela foi encaminhada à Delegacia para medidas cabíveis.