Mulher é agredida por ex durante discussão por cesta básica

Viatura da Polícia de Miranda

Mulher de 55 anos, foi agredida com um soco no rosto, após discussão com o ex-namorado, de 36 anos, por uma cesta básica. O caso ocorreu em Miranda, na terça-feira (12).



De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 15h, a mulher foi agredida pelo ex-namorado, com quem se relacionou durante sete meses. Há pelo menos três meses, eles estão separados.



Segundo o relato da vítima, o autor sempre está na casa dela e o mesmo é usuário de drogas.



Ele a agrediu por conta de discussão sobre uma cesta básica. O soco atingiu o rosto, abaixo do olho direito.