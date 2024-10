Mulher é arrastada para dentro de carro por dois homens em Miranda

Delegacia de Miranda / O Pantaneiro

Uma mulher de 28 anos, foi arrastada por dois homens, colocada em uma camionete e estava sendo levada para uma casa afastada de Miranda, quando conseguiu sair do veículo e pedir ajuda. O caso ocorreu na manhã de ontem (30), no bairro Morada do Pantanal, em Miranda.

Conforme boletim de ocorrência, a mulher estava indo ao trabalho de bicicleta por volta das 6h50, quando teve problemas com a corrente de tração que se soltou. Ela parou para consertar e continuar o trajeto, mas percebeu um veículo estacionado próximo de onde estava, aparentemente uma camionete Fiat Toro cor preta com vidros escuros.

Enquanto resolvia o problema da sua bicicleta, ela foi surpreendida por um indivíduo que a agarrou por trás e a arrastou até o veículo, jogando-a no banco traseiro.

Um segundo indivíduo imediatamente pegou sua bicicleta e colocou na carroceria do veículo, provavelmente para não deixar vestígios no local.

Ainda segundo o relato da vítima, eles começaram a se deslocar em direção a um imóvel denominado "casa da pedra", uma residência afastada das demais, cercada de árvores e vegetação rasteira.

O homem que pegou a bicicleta não foi devidamente visualizado pela vítima, é quem dirigia a pick-up. O outro que a agarrou e a colocou no veículo, estava no banco de trás para controlá-la caso tentasse uma fuga.

Ela conta ainda que não ouviu nenhum diálogo entre os dois sendo que aparentemente não estavam sob efeito de álcool ou drogas.

A todo momento, conforme o relato da mesma, ela gritava por socorro e tentava se desvencilhar para sair do carro.

Nesse embate o autor do banco de trás chegou a rasgar sua blusa, quando a mulher conseguiu sair da camionete, porém, foi perseguida pelos autores. Ela gritava o tempo todo e foi até uma casa onde havia um senhor para pedir ajuda.

Segundo o que a vítima descreve no boletim de ocorrência, quando os homens perceberam a situação, desistiram e saíram do local.

Ela disse que sua bolsa e seu calçado ficaram no veículo. Ela conseguiu voltar para casa, avisar o marido e depois, procurou a delegacia de Polícia Civil.