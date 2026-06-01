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Trânsito

Mulher é atropelada na região central de Miranda e encaminhada ao hospital

Vítima apresentava escoriações nos joelhos, ferimento na perna esquerda e fortes dores no tórax e abdômen

Da redação

Publicado em 01/06/2026 às 18:49

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Divulgação

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul atendeu, na manhã da última sexta-feira (29), uma ocorrência de atropelamento na Rua João Pedro Pedrossian, região central de Miranda.

Ao chegar ao local, a equipe de resgate encontrou uma mulher caída ao solo, consciente, apresentando escoriações nos dois joelhos, um ferimento na perna esquerda e fortes dores nas regiões do tórax e abdômen.

Os bombeiros realizaram a avaliação da vítima e, embora não tenham sido constatados sinais aparentes de fraturas, devido às queixas de dor e ao mecanismo do acidente, a mulher foi imobilizada em prancha rígida para garantir a segurança durante o transporte.

Após os procedimentos de atendimento pré-hospitalar, a vítima foi encaminhada ao Hospital Regional Renato Albuquerque, onde permaneceu sob cuidados da equipe médica.

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