Mulher é atropelada na região central de Miranda e encaminhada ao hospital

Vítima apresentava escoriações nos joelhos, ferimento na perna esquerda e fortes dores no tórax e abdômen
Divulgação
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul atendeu, na manhã da última sexta-feira (29), uma ocorrência de atropelamento na Rua João Pedro Pedrossian, região central de Miranda.
Ao chegar ao local, a equipe de resgate encontrou uma mulher caída ao solo, consciente, apresentando escoriações nos dois joelhos, um ferimento na perna esquerda e fortes dores nas regiões do tórax e abdômen.
Os bombeiros realizaram a avaliação da vítima e, embora não tenham sido constatados sinais aparentes de fraturas, devido às queixas de dor e ao mecanismo do acidente, a mulher foi imobilizada em prancha rígida para garantir a segurança durante o transporte.
Após os procedimentos de atendimento pré-hospitalar, a vítima foi encaminhada ao Hospital Regional Renato Albuquerque, onde permaneceu sob cuidados da equipe médica.
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