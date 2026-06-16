Mulher e bebê são encaminhadas ao hospital após queda de motocicleta em Miranda

Acidente aconteceu na Avenida João Pedro Pedrossian, no bairro Jardim Mondego, na noite desta segunda-feira
Corpo de Bombeiros Militar de Miranda registrou ocorrência / Meramente ilustrativa gerada por IA
Uma mulher e uma criança de 01 ano e 05 meses foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Miranda após uma queda de motocicleta registrada na noite desta segunda-feira (15), na Avenida João Pedro Pedrossian, no bairro Jardim Mondego.
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, a mulher, idade não divulgada, ocupava a garupa da motocicleta. Ela foi encontrada consciente, chorando e reclamando de dores na panturrilha direita.
A criança, que também estava na motocicleta, passou por avaliação da equipe de resgate e não apresentava lesões aparentes nem sinais de trauma.
Ainda segundo os bombeiros, o condutor da moto deixou o local antes da conclusão da ocorrência.
Após o atendimento preliminar, a mulher e a criança foram levadas para avaliação médica e permaneceram sob os cuidados da equipe de plantão do Hospital Municipal de Miranda.
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